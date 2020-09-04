Üniversiteler açılacak mı? Devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim şeklini açıklıyor!
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu. Tüm bu gelişmeler olurken, yüz binlerce öğrencinin eğitim aldığı üniversitelerin durumu merak konusu oldu. 2019-2020 eğitim yılının bahar dönemini online olarak tamamlayan yüz binlerce öğrenci, yeni eğitim yılında kampüslerinde olup olamayacaklarını merak ediyor. Peki, üniversiteler açılacak mı?
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2020-2021 eğitim yılı MEB'e bağlı okullarda online şekilde başladı. Normal şartlarda eylül ayının ikinci haftasından itibaren faaliyetlerine başlayan üniversiteler için de en 1 Ekim'den önce açılmayacak kararı YÖK tarafından alınmıştı. YÖK, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla her üniversitenin kendileri için karar alacağı konusunda öğrencileri bilgilendirmişti. Gözler şimdi üniversitelerin açıklamalarında. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Üniversiteler, 2020-2021 eğitim yılında eğitimin nasıl olacağı konusunda, senatolarında yapılan toplantılar neticesinde alınan kararları resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan ediyor.
Son olarak İstanbul'da eğitim veren Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, bu kapsamda senatolarında alınan kararları duyurdu.
Marmara Üniversitesi bugün yaptığı açıklama ile bu eğitim döneminde derslerin uzaktan yapılacağını ilan etti. Kurumun açıklamasının tamamı şöyle;
"Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız."
Yıldız Teknik Üniversitesi de uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerine devam edeceğini açıkladı. Rektör'ün Twitter hesabından konuya dair bilgiler verildi.
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1 EKİM DETAYI
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.
"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ün verdiği bilgiler ışığında üniversiteler açılış tarihlerine ve eğitim şekillerine kendileri karar verecek. Bu kapsamda bilgi almak isteyen öğrencilerin, öğrencisi oldukları üniversitelerin resmi sosyal medya hesapları ile web sitelerini takip etmesi gerekiyor.
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YÖK daha önce yaptığı açıklamada, üniversitelerden eğitimlerine 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlama yapmaları istendiğini açıklamıştı.
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Konuya dair üniversitelerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.