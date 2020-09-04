Üniversiteler açılacak mı? Devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim şeklini açıklıyor!

Üniversiteler, 2020-2021 eğitim yılında eğitimin nasıl olacağı konusunda, senatolarında yapılan toplantılar neticesinde alınan kararları resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan ediyor.



Son olarak İstanbul'da eğitim veren Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, bu kapsamda senatolarında alınan kararları duyurdu.



Marmara Üniversitesi bugün yaptığı açıklama ile bu eğitim döneminde derslerin uzaktan yapılacağını ilan etti. Kurumun açıklamasının tamamı şöyle;



"Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Bu şekilde her şeyden önce korona virüse karşı ciddi bir önlem almış olacağız, riskli grup içinde yer alan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personelimizin sağlık endişelerini izale etmiş olacağız."



Yıldız Teknik Üniversitesi de uzaktan eğitim modeli ile eğitimlerine devam edeceğini açıkladı. Rektör'ün Twitter hesabından konuya dair bilgiler verildi.



