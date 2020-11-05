Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 üniversite açılış tarihi için gözler YÖK'te

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ dedi.