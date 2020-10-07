Üniversiteler açılacak mı? 2020/2021 eğitim öğretim döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler açılacak mı sorusu, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı son kararlar sonrasında pek çok üniversite öğrencisi tarafından da araştırılmaya başlandı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararlarına bağlı olan üniversiteler, geçtiğimiz aylarda yayımlanan duyurunun ardından hazırlıklarına başlamış, yüz yüze mi yoksa hibrit mi eğitim verecekleri konusunda karar vermişti. Peki, üniversiteler açılacak mı? İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Üniversitelerin açılış tarihi ve yüz yüze eğitim verip vermeyeceği detayları, YÖK'ün aldığı karara göre tamamen üniversite kurullarının inisiyatifinde olacak. Üniversiteler, aldıkları karar doğrultusunda eğitimlerinin durumuna yön verecek. Peki, üniversiteler açılacak mı? İşte üniversitelerin açılışı hakkında detaylı bilgiler
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2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.
Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.
Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.
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Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.
Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.
Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.
Güz döneminde öğretime uzaktan devam edeceğini açıklayan üniversiteler arasına Akdeniz, Trakya ve Balıkesir üniversiteleri de katıldı.
Munzur Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi bir açıklama yaparak güz yarıyılını uzaktan eğitimle yürüteceğini bildirdi.
Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.
Üniversitelerin resmi internet sitelerinden diğer kurumlarla ilgili açıklamaları takip edebilirsiniz.