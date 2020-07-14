Üniversiteler 2020-2021 eğitim yılında ne zaman açılacak? İşte konuya dair ayrıntılar
İlkokul, ortaokul ve liselerde yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihin netleşmesiyle birlikte, üniversitelerin açılacağı tarih de gündeme geldi. 2020-2021 öğretim dönemi için hazırlıklarını devam ettiren üniversite öğrencileri, yeniden ders başı yapacakları tarihi merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrencinin ders başı yapacağı tarih, eylül ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte yoğunlaştı. Bulundukları şehirde yada şehir dışında okuyan öğrenciler, dönüş hazırlıkları bu bilgilere göre tamamlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."