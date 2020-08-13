Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih telaşını geride bırakan üniversite adaylarının gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamada. Üniversite yerleştirme Sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Öte yandan tecihler için artık son günler. Öğrenciler 14 Ağustos'a kadar tercih işlemlerini tamamlayabilir. Peki, üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM'nin internet sitesi üzerinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi bölümü ve sonuç açıklama sayfası üzerinden kolayca sorgulanabilecek olan YKS üniversite tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasının ardından erişime açılacak. İşte, 2020 YKS tercih süreci ile alakalı merak edilenler...
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YKS TERCİH TAKVİMİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.