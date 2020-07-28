Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2020 YKS tercih takvimi

2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) 2020 yılı üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Kontenjanlar, geçen yıl olduğu gibi Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun önerileri dikkate alınarak belirlendi.



Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için geçen yıl 834 bin 509 kontenjan belirlenmişti.



Bu yıl ise örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak.



Örgün programlarda ise ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunacak.



2020 YKS örgün programlarda, devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.



Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalırken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda arttı.



