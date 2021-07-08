Üniversite (YKS) tercihleri ne zaman? 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2021 YKS tercih sürecinde son gelişmeler...
Üniversite tercihleri ne zaman sorusu, YKS sınavının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. İstedikleri üniversiteye girmek için sabırsızlanan adaylar, sınav puanlarına göre tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Gözler şimdi üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler ne zaman? İşte, 2021 YKS tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonrasında tercih süreci gündeme gelecek. İşte, 2021 YKS tercih sürecinde son durum...
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TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
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Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle: