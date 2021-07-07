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Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 08:53 | 

Üniversite tercihleri ne zaman? İşte 2021 YKS tercih sürecinde son durum!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sona ermesiyle, YKS maratonunda tüm oturumlar tamamlandı. Oturumlara katılım sağlayan adaylar ise tercih sürecine odaklandı. Peki, üniversite tercihleri ne zaman?

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YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonrasında tercih süreci gündeme gelecek. İşte, 2021 YKS tercih sürecinde son durum...

2TERCİHLER NE ZAMAN

TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3CEVAP ANAHTARLARI

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf

Arapça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

Fransızca testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

İngilizce testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf

Rusça testi: https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf"

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