Üniversite tercihleri ne zaman? İşte 2021 YKS tercih dönemi hakkında son bilgiler
Üniversite tercihleri adayların gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin üniversite hayatları için dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için kısa bir süre kaldı. Adaylar, sınavdan alacakları puanlar kapsamında üniversite tercihinde bulunacak. Gözler şimdi sonuçların ardından tercih sürecinde olacak. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
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YKS sınavının ardından tercihler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Adaylar, geçtiğimiz sene yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilir. İşte, 2021 üniversite tercihlerinde son bilgiler...
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ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün’ün paylaşımı şöyle:
“2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapacaklardır.
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
2021-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.