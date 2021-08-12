Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercihleri ne zaman son? İşte 2021 YKS tercih takviminde son durum!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran'da yapılan 2021-YKS'nin sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Tercih süreci de geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Adaylar, ÖSYM tarafından, yerleştirme puanları ve varsa ek puanları, yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. Peki, üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercihleri ne zaman son?
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1
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. İşte, 2021 YKS tercih takviminde son durum...
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021-YKS'nin 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine ,TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.
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MERKEZİ YERLEŞTİRME SÜRECİ SONRASI EK TERCİH TAKVİMİ
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarına 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "ek yerleştirme" yapılacak.
Ek yerleştirme sürecinde de TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak.
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TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi yerleştirme ve ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.