Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 YKS tercih takviminde son gelişmeler
26-27 Temmuz'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı. Sonuçların beklenenden erken zamanda açıklanmasının ardından, şimdi de tercih takvimi gündeme geldi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
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2021-YKS değerlendirme işlemlerinin hızlandırılarak, sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıklaması ile şimdi de tercihler merak ediliyor. Yayımlanan kılavuza göre puanları nezdinde tercih yapacak adaylar, daha sonra ise yerleştirme sonuçlarına odaklanacak. İşte, 2021 YKS tercih takviminde son gelişmeler...
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan 13 Ağustos'a kadar yapabilecek.
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KILAVUZ YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 5-13 Ağustos tarihlerinde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
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ADAYLAR BUNLARA DİKKAT ETMELİ
Adaylar, ÖSYM'nin internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların, kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.