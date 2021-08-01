Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 YKS tercih takviminde son gelişmeler

2021-YKS değerlendirme işlemlerinin hızlandırılarak, sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıklaması ile şimdi de tercihler merak ediliyor. Yayımlanan kılavuza göre puanları nezdinde tercih yapacak adaylar, daha sonra ise yerleştirme sonuçlarına odaklanacak. İşte, 2021 YKS tercih takviminde son gelişmeler...