Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2021 YKS tercih sürecinde son bilgiler
YKS sınavının ardından tercihler hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Üniversite adayları YKS puanlarına göre tercihte bulunacak. Adaylar, geçtiğimiz sene yayımlanan ünversite taban ve tavan puanlarına bakarak tercih işlemlerinde fikir sahibi olabilir. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
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Öğrencilerin üniversite hayatları için dönüm noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için kısa bir süre kaldı. Adaylar, sınavdan alacakları puanlar nezdinde üniversite tercihinde bulunacak. Gözler şimdi sonuçların ardından tercih sürecinde olacak. İşte, 2021 üniversite tercihlerinde son bilgiler...
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TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle: