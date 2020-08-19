Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den üniversite kayıt tarihleri için açıklama
Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. YKS tercih sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrencilerin üniversite kayıt telaşı başlayacak. Peki, üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son durum ve ÖSYM’nin üniversite kayıt tarihleri için yaptığı açıklama…
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1
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YKS tercih sürecinin sona ermesi ardından üniversite yerleştirme sonuçları için bekleyiş başladı. Baraj puanına ulaşan öğrenciler, istediklerini üniversite bölümlerine yerleşmek için ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirdiler. YKS tercih sonuçları için kesin bir tarih bilgisi gelmedi ancak üniversite kayıt tarihleri dikkate alındığında, sonuç duyurusunun bu ay sonuna kadar gelmesi bekleniyor.
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YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.