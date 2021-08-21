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Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 - 21:14 | 

Üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih işlemleri sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin 20 Ağustos'ta sona erdiğini bildirdi. Şimdi tüm gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, üniversite tercihleri ne zaman açıklanacak?

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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin geride kalması ile şimdide sonuçlara yönelik beklentiler başladı. Sonuçların ne zaman erişime açılacağını merak eden üniversiteli adayları, bu kapsamda ÖSYM'den gelecek son bilgilere odaklandı. İşte, 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında son durum...

2ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

3YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda gelişmeler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4BU YILA ÖZGÜ 3. TERCİH YAPILACAK

BU YILA ÖZGÜ 3. TERCİH YAPILACAK

TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan ve 24 tercih hakkı bulunan adaylar için süreç sona erdi.

Ardından ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklanacak, boş kalan kontenjanlar belli olacak.

Daha önce tercih yapmamış adaylar için birinci ek tercih dönemi başlayacak.

Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.

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