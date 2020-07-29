MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÜniversite tercih tarihleri: 2020 YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu detayları
GeriEğitim Üniversite tercih tarihleri: 2020 YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 22:33,

Üniversite tercih tarihleri: 2020 YKS tercihleri ne zaman? ÖSYM YKS tercih kılavuzu detayları

Üniversite tercih tarihleri YKS tercih kılavuzuyla beraber ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr internet adresinde YKS tercihlerini tamamlayacak olan üniversite adayları, YÖK ATLAS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarından faydalanacak. 2020 YKS tercihleri 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifreleriyle tercihler gerçekleşecek. Peki, 2020 YKS tercihleri ne zaman? İşte, YKS tercih kılavuzu ve üniversite tercih tarihleri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

27 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarıyla beraber, üniversite tercihleri gündemdeki yerini aldı. Önlisan ve lisans programları üniversite taban puan ve başarı sıralaması ışında 2020 YLS tercihleri alınacak. Adaylar yükseköğretim programlarına SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanlarına göre üniversite tercih kılavuzunda yer alan bilgiler kapsamında tercihlerini yapacak. Üniversite adayları tercih işlemlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. İşte, ayrıntılar.

2YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamaya göre, YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

3YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Abone Olgoogle-news

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM, YKS tercih ve kontenjan kılavuzunu yayınlandı. Adaylar 6-14 Ağustos tarihlerinde bu kılavuza göre tercih yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Temmuz'da 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar tercihlerini bu kılavuzu okuduktan sonra yapabilecek. ÖSYM daha önce ön kılavuzu açıklamıştı. Son kılavuzla ön kılavuz arasında kontenjanlar arası çok büyük farkın olmadığı görüldü. İlk açıklanan kılavuzda iki yıllık önlisans kontenjanları 494 bin 463 olarak verilmişti. Yeni kılavuzda bu sayının 494 bin 426 olduğu görüldü. Lisans kontenjanlarında ise ilk açıklanan kılavuzda 498 bin 990 kontenjan varken, yenisinde bu sayı 498 bin 977 oldu. Üniversite adayları tercih işlemlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

4ÖSYM Başkanı Aygünden YKS açıklaması
Abone Olgoogle-news

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' açıklaması

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı. YKS sonuçları açıklanmadan önce tercih tarihleri için resmi açıklama gelmişti. 2020 YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden paylaşmıştı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde LGS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

5
Abone Olgoogle-news

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi