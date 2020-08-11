Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS yerleştirme sonuç tarihi hakkında bilgi!

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı.



Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.



Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



