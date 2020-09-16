Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları! YKS üniversite taban puanları 2020
Üniversite taban puanları YKS ek tercih işlemlerinin başlamasına kısa süre kala öğrencilerin gündemine geldi. Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı. YKS ek tercih yapacak olan adaylar taban puanları ve boş kontenjanlarına göre ek tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? İşte, YKS üniversite taban puanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. YKS tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçlarını 26 Ağustos’ta öğrendiler. Sonuçların ardından başlayan üniversite kayıtları tamamlandı. ÖSYM tarafından ek tercihlerin 17 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu. İşte, YKS ek tercihleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.