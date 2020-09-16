Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? 2020 üniversite taban puanları
Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. YKS tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçlarını 26 Ağustos’ta öğrendiler. Sonuçların ardından başlayan üniversite kayıtları tamamlandı. ÖSYM tarafından ek tercihlerin 17 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu. Peki üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
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Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları, YKS ek tercih işlemlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açıldı. Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı. Ek tercih yapacak olan adaylar taban puanlarını ve boş kontenjanları öğrenmek istiyorlar. İşte YKS tercih sonuçlarına göre 2020 üniversite taban puanları
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.