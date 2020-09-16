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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 16:17 | 

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları açıklandı mı? 2020 üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. YKS tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçlarını 26 Ağustos’ta öğrendiler. Sonuçların ardından başlayan üniversite kayıtları tamamlandı. ÖSYM tarafından ek tercihlerin 17 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu. Peki üniversite taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı?

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Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları, YKS ek tercih işlemlerini yapacak olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. YKS tercih sonuçları 26 Ağustos’ta erişime açıldı. Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı. Ek tercih yapacak olan adaylar taban puanlarını ve boş kontenjanları öğrenmek istiyorlar. İşte YKS tercih sonuçlarına göre 2020 üniversite taban puanları

2ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI
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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek. Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE TABAN PUANLAR-TIKLAYINIZ

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YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.

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