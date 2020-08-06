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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 01:05,

Üniversite taban puanları: İşte 2020 YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları, YKS tercih tarihlerinin gelmesiyle adaylar tarafından ilgi görmeye başladı. YKS tercih kılavuzu Tablo 3’te yer alan programlardan 2 yıllık bölümleri tercih edilecek. Programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir. Adaylar lisans ve önlisans programlara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. İşte, 2020 YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanlarıyla ilgili ayrıntılar.

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Üniversite taban puanları ve kontenjanları, YKS tercihlerine az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. YKS tercihleri bu yıl 6 Ağustos’ta başlayacak. Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT’den en az 150 puan almış olmak, Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 170 puan almış olmak gerekiyor. İşte YKS tercih kılavuzuna göre 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile ilgili bilgiler yayımlandı. YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar. Bu kılavuz içerisinde üniversitelerin taban puanları açıklandı. YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI
Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.
Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

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2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

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