2023 YKS İLK KEZ AÇILAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
İlk kez açılan bölümlerin herhangi bir taban puanı bulunmuyor. Taban puanlar üniversite yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra açıklanıyor. Kontenjanları ise şu şekilde;
Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Üniversitesi toplam 100
Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi toplam kontenjan 30
Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Kontenjan 30
Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi 30 Kontenjan
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 25