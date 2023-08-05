×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BAŞARI SIRALAMALARI 2023 LİSTESİ | YKS yeni açılan bölümler hangileri, kaç puanla alım yapıyor? YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Üniversite Taban Puanları#ÖSYM#2 Yıllık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 09:11

YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri sorgulanıyor. Özellikle tercihlerin sona ermesine 3 gün kala adaylar tercih listelerine son halini vermeye başladı. Yeni eğitim döneminde açılacak ve ilk kez öğrenci alımı yapacak bölümler belli oldu. Adaylar ise yeni açılan bölümlerin üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yeni alım yapılacak bölümlerin kontenjanları duyuruldu. Bu üniversitelerde Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları eğitim vermeye 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlayacak. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle gençler arasında oldukça popüler bir hale gelen Siber Güvenlik bölümüne adaylar yoğun ilgi gösteriyor. İlk kez öğrenci alacak bölümlerin kontenjanları belli oldu. Öğrenciler ise hem ilk kez açılan bölümlerin 2023 YKS taban puanları ile beraber diğer detayları merak ediyor. YKS tercih işlemleri 8 Ağustos’ta sona erecek. Adayların tercih listelerinde ekleme çıkarma işlemi yapabilmeleri için son güne kadar zamanları bulunuyor. Peki Üniversite taban puanları 2023 belli oldu mu? YKS ilk kez öğrenci alan hangi bölümler var? İşte, YKS taban puanları ve kontenjan listeleri

1/5ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BAŞARI SIRALAMALARI 2023 LİSTESİ | YKS yeni açılan bölümler hangileri, kaç puanla alım yapıyor YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu



YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayı yakından ilgilendiren tercih maratonu başladı. Sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık puanlarıyla hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isteyenler YKS taban puanları ve kontenjanlarını mercek altına aldı. Özellikle ilk kez öğrenci alımı yapacak bölümler ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Siber Güvenlik Analistliği bölümü bu yıl eğitim vermeye başlayacak. Bunun yanı sıra Bağcılık ve Bağ Ürünleri, Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı, Bıçakçılık ve El Aletleri Üretimi, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi bölümleri öğrenci kabul edecek. Öğrenciler yeni açılan bölümlerin taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor. Adaylar YKS tercihlerini başarı sıralamaları, puanları ve kontenjanlara göre şekillendirecek. Hukuk, Mimarlık, Tıp, Öğretmenlik, Eczacılık, Mühendislik ve Diş Hekimliği için öğrencilerin başarı sıralaması şartı bulunuyor. Diğer bölümler için herhangi bir baraj uygulanmayacak. Peki 2023 Üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte, YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…

2/52023 YKS İLK KEZ AÇILAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

2023 YKS İLK KEZ AÇILAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İlk kez açılan bölümlerin herhangi bir taban puanı bulunmuyor. Taban puanlar üniversite yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra açıklanıyor. Kontenjanları ise şu şekilde;

Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Üniversitesi toplam 100

Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi toplam kontenjan 30

Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Kontenjan 30

Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi 30 Kontenjan

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 25

EN SON HABERLER

3/52023 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU

2023 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Ancak yeni tavan ve taban puanlar yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Dolayısıyla 2023 Üniversite (YKS) taban puanları, yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasındaki tercihlerini ise 2022 taban puanlarına göre yapacak.

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5HANGİ BÖLÜMLERDE BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI VAR

HANGİ BÖLÜMLERDE BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI VAR?

2023 yılında herhangi bir baraj puanı uygulanmayacak. Ancak öğrenciler bazı bölümleri sadece başarı sıralamalarına göre tercih edecek. İşte, o bölümler ve başarı sıralamaları;

Hukuk En düşük 100.000

Mimarlık En düşük 250.000

Tıp En düşük 50.000

Öğretmenlik ( PDR dahil) En düşük 300.000

 

EN SON HABERLER

5/5ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ve BAŞARI SIRALAMALARI 2023 LİSTESİ | YKS yeni açılan bölümler hangileri, kaç puanla alım yapıyor YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu

Eczacılık En düşük 100.000

Mühendislik (Orman, Ziraat, En düşük 300.000 (Su Ürünleri, Ağaç İşleri hariç)

Diş Hekimliği En düşük 80.000

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üniversite Taban Puanları#ÖSYM#2 Yıllık

EN SON HABERLER