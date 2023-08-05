



YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayı yakından ilgilendiren tercih maratonu başladı. Sınavdan elde ettikleri sayısal, sözel, eşit ağırlık puanlarıyla hayallerindeki üniversitelere yerleşmek isteyenler YKS taban puanları ve kontenjanlarını mercek altına aldı. Özellikle ilk kez öğrenci alımı yapacak bölümler ise öğrenciler tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Siber Güvenlik Analistliği bölümü bu yıl eğitim vermeye başlayacak. Bunun yanı sıra Bağcılık ve Bağ Ürünleri, Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı, Bıçakçılık ve El Aletleri Üretimi, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisi bölümleri öğrenci kabul edecek. Öğrenciler yeni açılan bölümlerin taban puanları ve kontenjanlarını merak ediyor. Adaylar YKS tercihlerini başarı sıralamaları, puanları ve kontenjanlara göre şekillendirecek. Hukuk, Mimarlık, Tıp, Öğretmenlik, Eczacılık, Mühendislik ve Diş Hekimliği için öğrencilerin başarı sıralaması şartı bulunuyor. Diğer bölümler için herhangi bir baraj uygulanmayacak. Peki 2023 Üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte, YKS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…