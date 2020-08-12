Üniversite taban puanları 2020: İşte 2 yıllık, 4 yıllık üniversite bölümleri ve puanları
Üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu içerisinde yayımlandı. YKS tercihleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ağustos’ta başlayan işlemler 14 Ağustos’ta sona erecek. Adayların tercihlerini yaparken bu kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. İşte 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları…
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YKS tercihleri 6 Ağustos’ta başladı. Üniversite sınavına giren adaylar 14 Ağustos’a kadar tercihlerini yapabilecekler. Üniversite taban puanları, işlemlerini yapan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu içerisinde Tablo-3'te ön lisans, Tablo-4'te lisans programlarına dair bilgiler, yayımladı. İşte, 2020 YKS 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanlarıyla ilgili ayrıntılar.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.
Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir.
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Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına; a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
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2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.