Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları
Üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Adaylar işlemlerini 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapabilecekler. Adaylar istedikleri bölümlere girebilmek için taban ve tavan puanlara bakacaklar. İşte üniversite taban puanları ve kontenjanları ile ilgili detaylar…
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Üniversite taban puanları, YKS tercihlerini yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. YKS tercih kılavuzu ön bilgi verme amaçlı yayımlandı. Tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edece. Öte yandan Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. İşte geçen yılın üniversite taban puanları ve 2020 kontenjan açıklaması… ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. 21 Temmuz’da ÖSYM ön bilgi verme amaçlı bir YKS tercih kılavuzu yayımladı. Tercih tarihlerinde detaylı kılavuz yayımlanacak. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
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Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985. Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244. Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622. İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.