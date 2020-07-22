Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

