Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık sözel, sayısal üniversite taban puanları
Üniversite taban puanları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS sonuçları 27 Temmuz'da erişime açıldı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuç sorgulama işlemlerini yapıyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler için heyecan başladı. YKS tercihleri bu yıl 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar istedikleri bölümlere girebilmek için taban ve tavan puanlara bakacaklar. Peki 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
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2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlandı. Üniversite taban puanları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Adaylar bu puanlara bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan YÖK Atlas Sistemi de her yıl tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oluyor. Henüz 2020 üniversite taban puanları ile ilgili açıklama yapılmadı. İşte geçen yılın puanları ve bu yılın kontenjan bilgisi...
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
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YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
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Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985. Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244. Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622. İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.