MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık sözel, sayısal üniversite taban puanları
GeriGündem Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık sözel, sayısal üniversite taban puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 09:48,

Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? 2 yıllık, 4 yıllık sözel, sayısal üniversite taban puanları

Üniversite taban puanları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. YKS sonuçları 27 Temmuz'da erişime açıldı. Haziran ayında sınava giren adaylar sonuç sorgulama işlemlerini yapıyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler için heyecan başladı. YKS tercihleri bu yıl 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar istedikleri bölümlere girebilmek için taban ve tavan puanlara bakacaklar. Peki 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından hızlandı. Üniversite taban puanları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Adaylar bu puanlara bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan YÖK Atlas Sistemi de her yıl tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oluyor. Henüz 2020 üniversite taban puanları ile ilgili açıklama yapılmadı. İşte geçen yılın puanları ve bu yılın kontenjan bilgisi...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

3
Abone Olgoogle-news

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

4
Abone Olgoogle-news

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi