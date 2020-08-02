Üniversite taban puanları 2020: 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları ve sıralama
Üniversite taban puanları, YKS tercih kılavuzu ile beraber yayımlandı. Üniversite tercihleri bu yıl ağustos ayında yapılacak. Adaylar işlemlerine 6 Ağustos tarihinden itibaren başlayabilecekler. ÖSYM tarafından açıklanan tablolar ile üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve sıralamaları belli oldu. Adaylar tablo 3 ve tablo 4 üzerinden lisans ve önlisans bölümleri ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorlar.
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1
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2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında yapılan YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturum şeklinde düzenlendi. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla tercihleri beklemeye başladılar. Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuz içerisinden üniversitelerin taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz. Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına; a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
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2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.