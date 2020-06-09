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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 17:24,

Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS (AYT, TYT, YDT) tarihiyle ilgili son durum

2020 YKS sınavına sayılı gün kala üniversite adayları tarih araştırmalarını hızlandırdı. Corona virüsü nedeniyle ertlenen YKS'nin tarihi öne çekilmişti. Yeni bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını merak eden adaylar, 9 Haziran tarihli kabine toplantısını bekliyor. Peki, Üniversite sınavı YKS ne zaman yapılacak? İşte 2020 YKS tarihiyle ilgili son durum...

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ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan YKS'nin tarihi Corona virüsü nedeniyle değiştirilmişti. Yapılan değişiklik ardından AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da saat 10:15’te başlayacak.

22020 YKS OTURUMLARI
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2020 YKS OTURUMLARI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

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Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

4YKS nasıl olacak
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YKS nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) nasıl uygulanacağıyla ilgili hazırlanan bir animasyon videoyu paylaştı.

TRT Haber'in hazırladığı video için teşekkür eden ÖSYM Başkanı, "Tüm adaylarımıza iyi çalışmalar dilerim" dedi. "Pandemi döneminde YKS nasıl yapılacak?" başlıklı videoda, 188 sınav merkezinde yaklaşık 2.5 milyon adayın sınava gireceği belirtildi. Sınav salonlarının havalandırılacağı, sosyal mesafenin korunacağı ifade edildi. Bahçede adaylar ve görevliler dışında kimsenin bulunmayacağı, toplu taşıma araçlarının ise daha sık çalışacağı bildirildi.

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