Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? İşte 2022 YKS takviminde son gelişmeler

2022 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.



Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.



Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.