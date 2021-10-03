Üniversite sınavı tarihi belli oldu mu? İşte 2022 YKS takviminde son gelişmeler
Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin 2022 YKS başvuru ve sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2022 yılında YKS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, 2022 YKS ne zaman yapılacak?
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2022 YKS başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili araştırmalar, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak 2022 sınav takvimiyle birlikte YKS dahil birçok sınavın başvuru ve sınav tarihleri netleşecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2022 YKS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2021 yılında YKS 26-27 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2022 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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YKS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.