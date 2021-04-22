Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS ne zaman? İşte son gelişmeler
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler YKS oturumlarına çevrildi. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS ne zaman?
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Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversiteye hazırlık yapan gençler de sınavlar için bir erteleme durumunun gündeme gelip gelmediğini merak etmeye başladı. İşte, en son gelişmeler...
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
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Sınavlar için henüz bir erteleme ve iptal söz konusu değil. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.