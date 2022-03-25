Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2022 YKS takvimi

Adayların iyi bir üniversiteye girmek için ter dökeceği 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2022 üniversite sınav takvimi...