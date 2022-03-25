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Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2022 YKS takvimi

#YKS#Üniversite Sınavı

Milyonlarca adayın istediği mesleğe ulaşabilmek için iyi bir üniversite kazanma hayaliyle gireceği YKS’ye sayılı günler kaldı. Adaylar pandemi sürecinde hazırlandıkları sınav için son viraja girmek üzere. Peki, 2022 YKS oturumları ne zaman?

1/4Üniversite sınavı ne zaman İşte 2022 YKS takvimi

Adayların iyi bir üniversiteye girmek için ter dökeceği 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı, Temel Yeterlilik Test (TYT), Alan Yeterlilik Testi  (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2022 üniversite sınav takvimi...

2/42022 YKS OTURUM TAKVİMİ

2022 YKS OTURUM TAKVİMİ

TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

3/4SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

SINAVA GİRİŞTE BUNLARA DİKKAT

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

4/4Üniversite sınavı ne zaman İşte 2022 YKS takvimi

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

 

 

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#YKS#Üniversite Sınavı