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Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2022 YKS oturum tarihleri

#YKS#ÖSYM#Seoanasayfa

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için süreç başladı. Sınava başvurular, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Peki, üniversite sınavı ne zaman?

1/3Üniversite sınavı ne zaman İşte 2022 YKS oturum tarihleri

Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. İşte, 2022 YKS oturum tarihleri...

2/3BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

11 Şubat’ta başlayan 2022 YKS başvuruları ise 7 Mart tarihinde sona eriyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adayların YKS başvuru ücretini ise en geç 8 Mart tarihine kadar belirtilen bankalara veya internet üzerinden yatırması gerekiyor.

3/3SINAV TARİHLERİ VE SONUÇLARIN BELLİ OLACAĞI TARİH AÇIKLADI

SINAV TARİHLERİ VE SONUÇLARIN BELLİ OLACAĞI TARİH AÇIKLADI

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

 

 

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#YKS#ÖSYM#Seoanasayfa