Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS oturum tarihleri
2021 YKS oturumları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamladı. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman?
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Üniversite eğitimi görmek isteyen öğrencilerin YKS sınav tarihi araştırmaları devam ediyor. Üniversitede okuyabilmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2021 yılında YKS oturum tarihlerini sorguluyor. İşte, 2021 ÖSYM YKS oturum tarihleri...
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
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TARİHLER DEĞİŞEBİLİR
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.