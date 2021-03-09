Gündem Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 12:56 | 09 Mart 2021 - 12:56

Üniversite sınavı ne zaman? İşte 2021 YKS oturum tarihleri

2021 YKS oturumları için geri sayım başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından tamamladı. Şimdi ise sınav tarihi sorgulanıyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman?