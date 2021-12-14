Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS başvurusu ne zaman başlayacak? TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri açıklandı

Yüz binlerce öğrenci, 2022-2023 eğitim yılında lisans ya da ön lisans eğitimi almak adına üniversiteye yerleşmek için YKS oturumlarına hazırlanmaya devam ediyor. Başvurular için tarih bilgisini merak eden adaylar, bir yandan da oturum tarihlerine odaklandı. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri...