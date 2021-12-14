Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS başvurusu ne zaman başlayacak? TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) katılım sağlamak için plan yapan adayların beklediği haber dün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022'de organize edilecek sınavlara ilişkin takvimi ilan etti. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen ise YKS oldu. Peki, 2022 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
Yüz binlerce öğrenci, 2022-2023 eğitim yılında lisans ya da ön lisans eğitimi almak adına üniversiteye yerleşmek için YKS oturumlarına hazırlanmaya devam ediyor. Başvurular için tarih bilgisini merak eden adaylar, bir yandan da oturum tarihlerine odaklandı. İşte, 2022 TYT-AYT ve YDT sınav ve başvuru tarihleri...
2022 YKS TAKVİMİ
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.