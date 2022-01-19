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Üniversite sınavı ne zaman 2022? YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisi

#Üniversite Sınavı Ne Zaman 2022#YKS Başvuru#YKS

İlk dönemin sonlanmasına az bir zaman kala üniversite sınavı araştırmaları da artmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman 2022? Sınava hazırlık yapan üniversite adaylarını yakından ilgilendiren YKS sınav bilgilerine ait detaylar haberimizde...

1/3Üniversite sınavı ne zaman 2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisi

Üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2022'de yapılacağı tarih ve başvuru sürecine dair detaylar belli oldu. Geleceklerini planlamada önemli bir aşama olan üniversite sınavı ile ilgili bilgiler öğrenciler ve aileler tarafından araştırılıyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman 2022? İşte, ÖSYM 2022 YKS başvuru ve sınav tarihi...

2/3ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2022

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2022?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart’ta sona erecek.

3/3YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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