Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS ertelendi mi? İşte en son gelişmeler
Üniversite sınav tarihi, şu günlerin popüler araştırma konusu oldu. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. Öte yandan sınavlara yönelik erteleme beklentisi de hakim, adaylar bu durumu da sorguluyor. İşte, YKS kapsamında yapılacak TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...
2
2021 YKS TAKVİMİ
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
3
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
4
Sınavlar için henüz bir erteleme ve iptal söz konusu değil. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.