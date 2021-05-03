Üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS ertelendi mi? İşte en son gelişmeler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. Öte yandan sınavlara yönelik erteleme beklentisi de hakim, adaylar bu durumu da sorguluyor. İşte, YKS kapsamında yapılacak TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...