Üniversite sınavı ne zaman? 2021 TYT-AYT-YDT oturum tarihleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. İşte, YKS kapsamında yapılacak 2021 TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...