Üniversite sınavı ne zaman? 2021 TYT-AYT-YDT oturum tarihleri
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) kapsamında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tarihleri merak konusu oldu. Peki, üniversite sınavı ne zaman? 2021 YKS'ye kaç gün kaldı?
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak YKS için geri sayım başladı. Söz konusu sınav için başvurularını günler önce tamamlayan üniversiteli adayları, artık sınava dair son hazırlıklarını yapıyor. İşte, YKS kapsamında yapılacak 2021 TYT, AYT ve YDT'nin sınav tarihleri...
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.
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ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM “Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı.