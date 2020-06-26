Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

ÖSYM tarafından organize edilen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu gerçekleşecek. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekecek. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü, İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek.