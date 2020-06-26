Üniversite sınavı ne zaman? 2020 YKS TYT, AYT, YDT oturum tarihleri
YKS ne zaman? Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan YKS'ye saatler kala, söz konusu sınavın oturum tarihleri adayların gündemine geldi. 2,5 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşecek olan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. İşte, 2020 YKS TYT, AYT, YDT oturum tarihleri.
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1
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ÖSYM tarafından organize edilen 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu gerçekleşecek. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekecek. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü, İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
2
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YKS 2020 NE ZAMAN?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3
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YTY, AYT VE YDT'DE KAÇ SORU SORULACAK?
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
4
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AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
5
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Yabancı Dil Testi (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.