Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart’ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59’da sona erecek.



Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.



