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Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor

#ÖSYM#YKS#YKS 2022

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturum tarihleri belli oldu. YKS 2022 yılında Haziran ayında organize edilecek. İki milyondan fazla adayın katılım sağlaması planlanan oturumlar için başvuru süreci de yakın zaman sonra ÖSYM tarafından başlatılacak. Peki, 2022 üniversite sınavı ne zaman?

1/3Üniversite sınavı başvuruları ne zaman 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi araştırılıyor

2022 YKS kapsamında düzenlenecek oturumlar için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, tarih araştırmalarına hız verdi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınavın tarih bilgisi sorgulanıyor. İşte, 2022 YKS oturum tarihleri...

2/3YKS NE ZAMAN YAPILACAK

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart’ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59’da sona erecek.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

3/3SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

YKS 2022 1. Oturumu olan TYT 18 Haziran’da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran’da düzenlenecek.

 

 

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#ÖSYM#YKS#YKS 2022