Üniversite sınav sonucu ne zaman açıklanıyor? İşte 2020 YKS sonuç açıklanma tarihi
2020-2021 eğitim sezonunda önlisans ve lisans eğitimi almak için YKS kapsamındaki TYT-AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayan yüz binlerce vatandaş, ÖSYM'nin sonuç açıklama tarihine kilitlendi. ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih, günler öncesinden ilan edilmesine rağmen erken açıklanma beklentisi olan adaylar, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS sonuçlarının ne zaman erişime açılacağını merak eden üniversiteli adayları, ÖSYM'nin son dakika açıklamalarına odaklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine adım atmak için gün sayan adaylar, en son ve güncel YKS bilgilerini araştırıyor. İşte, 2020 YKS sonuç açıklanma tarihi
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ÖSYM TARİH VERDİ
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
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TERCİH TAKVİMİ
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.
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Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.