Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarih

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.



Aygün, bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirilen 2021-YKS'ye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



2021-YKS'nin, cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapıldığını belirten Aygün, "2021-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı." dedi.



Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.



