2020 üniversite sınav sonuçları, TYT ve AYT sınavına giren binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. Tercihler için hazırlıklarına başlayan öğrenciler, YKS sonuçları için sorgulamalarını sürdürüyor. YKS'nin sonuç açıklama tarihi belli olmasına rağmen öğrenciler, ÖSYM'nin sonuçları erken açıklama durumunun olup olmayacağını sorguluyor. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT AYT 2020 ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (202-YKS) adı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi tamamladıktan sonra erişime açacak. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce kişinin katılım sağladığı YKS oturumları için şimdi sonuç tarihi bekleniyor. İşte, 2020 YKS sonuçları hakkında ayrıntılar...
2
Abone Ol
SONUÇ TARİHİ
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.
3
Abone Ol
2020 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.
Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
4
Abone Ol
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.