Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Bakanlık duyurdu!
Üniversite öğrencilerinin ne zaman aşı olacağı aşılama takviminde yeni yaş ve meslek grubuna her geçen gün geçilirken gündeme geldi. Kademeli normalleşme kararları ile özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirmesinin ardından üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? sorusunun yanıtına yönelik gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir takipçinin yorumuna verdiği cevapta, üniversite öğrencilerinin aşılanacağı tarihe ilişkin bilgi verdi. Peki, üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite öğrencilerinin aşı olacağı tarih son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Aşılama sürecine hız veren Sağlık Bakanlığı akademisyenler ve üniversite görevlilerinin aşılanmasına başlandığını bildirdi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği öğrenciler aşı olacak mı sorusuyla ilgili Bakan Koca ise "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii." değerlendirmesinde bulundu. Koca aşı için 13 Eylül'den önceyi işaret etti. Ancak üniversite öğrencilerinin aşı sırası henüz gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde net açıklamaların yapılması ön görülüyor.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumuna yanıt verdi.
Bakan Koca, takipçisine, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" şeklinde açıklamada bulunurken üniversite öğrencilerini umutlandıran tarihi vermiş oldu.
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20 YAŞ ÜZERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
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Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Koca, aşı tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları hakkında şu bilgileri verdi:
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Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor.