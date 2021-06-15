Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı? Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? Bakanlık duyurdu!

Üniversite öğrencilerinin aşı olacağı tarih son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. Aşılama sürecine hız veren Sağlık Bakanlığı akademisyenler ve üniversite görevlilerinin aşılanmasına başlandığını bildirdi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği öğrenciler aşı olacak mı sorusuyla ilgili Bakan Koca ise "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii." değerlendirmesinde bulundu. Koca aşı için 13 Eylül'den önceyi işaret etti. Ancak üniversite öğrencilerinin aşı sırası henüz gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde net açıklamaların yapılması ön görülüyor.