Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak, aşı sırası geldi mi? Üniversitelilerin aşı takviminde son durum!
Üniversite öğrencilerinin aşı takvimi aşılamada yaş sınırının 25'e inmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, 23 Haziran'dan itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı. Pandemiyi gündeminden çıkarmak isteyen Türkiye aşılama takvimine hız verirken, üniversitelerin açılacağı tarih için 13 Eylül işaret edilmişti. Üniversitelerde tarihin netleşmesi ve aşılamanın sürmesiyle gözler Üniversite öğrencileri ne zaman aşı olacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, üniversite öğrencilerinin aşılama takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üniversite öğrencilerine aşı çıktı mı sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Her geçen gün aşılamada yaş sınırı düşerken, öğrencilerin de beklentileri haziranın son haftasına yöneldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda haziranda 20 yaş üzeri herkesin aşılanacağının hedeflendiğini bildirmişti. Bu bilgilere göre önümüzdeki haftada 20 üzerine aşılama yapılması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumuna yanıt vermişti. Bakan Koca, takipçisine, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" şeklinde açıklamada bulunurken üniversite öğrencilerini umutlandıran tarihi vermiş olmuştu.
Bu hafta aşılamada 25 yaş üzerine sıra gelmesiyle beraber, önümüzdeki hafta 20 yaş üzerine aşılama yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.
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20 YAŞ ÜZERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
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HAZİRAN AYINDA KRİTİK EŞİK
Aşı tedarikinin de artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme yakalandı. Öncelikle, 1 Haziran itibarıyla ikinci aşamanın son basamağı kapsamında, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına geçildi.
Ayrıca son 10 günde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri, öğretim üyeleri ve üniversite personeli, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, berber ve kuaförler, yaş kısıtlaması olmaksızın tüm avukatlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo çalışanları ile kuryeler aşılama programı kapsamına alındı.
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Aşı programının üçüncü aşamasında yer alan 45 yaş üstündeki vatandaşlar, 9 Haziran itibarıyla randevu alarak aşılarını yaptırmaya başladı.
Süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam etti ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.