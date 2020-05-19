Üniversite öğrencileri: Gençler olarak daha fazla çalışacağız

ÖĞRENCİLİĞİ ÇOK SEVDİĞİMİ ANLADIM Dilara Özkan (İstanbul Teknik Üniversitesi):

İlk günlerde adapte olmakta çok zorlandım. İçinde olduğumuz durumun bana öğrettiği en önemli şey planlarımız ne kadar iyi olursa olsun bizim kontrol edebileceğimizin dışında birçok parametre olduğu. Ama bunun bilincinde olarak başarmayı istediğimiz şeyler için bir çözüm bulabilmemiz bizi asıl mühendis yapan özelliklerimiz. Pandemiden önce kendime ayıracak zamanımın olmayışından şikayet ederdim fakat zaman yönetimiyle daha doğru planlamalar yapabileceğimi gördüm ve okulumu, İstanbul’daki öğrenci hayatımı düşündüğümden çok sevdiğimi anladım. Bu dönemi kendimi geliştirmek için kullanmaya çalışıyorum. Sağlık gerçekten hayatımızdaki en önemli şey. Gelecekte en küçük anımın bile değerini bilerek ve bu dönemdeki kişisel gelişimimle iş hayatımda ve sosyal hayatımda daha çok şey başarmayı istiyorum. Başa çıkmak durumunda kaldığımız bu sürecin de bir tecrübe olduğunu unutmayarak en kısa zamanda normal hayatımıza geçiş yapmayı diliyorum.