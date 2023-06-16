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ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar 2023 yılı üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı... İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS 2023 üniversite kontenjanları!

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#Üniversite Kontenjanları#Yks#2 Yıllık Üniversite Kontenjanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 21:14

Üniversite kontenjanları 2023 YKS'ye saatler kala belli oldu. Baraj sınırı olmadan 17 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS sınavı öncesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki üniversite kontenjan sayılarını açıkladı. Yapay zeka mühendisliği, petrol- doğal gaz, açık deniz mühendisliği, harita ve geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri seçen öğrencilere staj, burs veya istihdam konularında destek sunulduğunu hatırlatan Özvar, başvuru sayılarında bu yıl yaklaşık yüzde 9'luk bir artış görüldüğünü duyurdu. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih süreci ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin kontenjanları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Peki, üniversite kontenjan kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Üniversite kontenjanları ne kadar? İşte, 2023 yılı 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans programı kontenjan sayıları.

1/7ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar 2023 yılı üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı... İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS 2023 üniversite kontenjanları

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin 2023 yılı kontenjan sayıları açıklandı. 3 milyon 498 bin 18 adayın bu sene başvuru yaptığı YKS sınavı, 17 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM açıklamasına göre sınavda bu yıl da baraj puanı uygulanmayacak. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite hayali kuran adayların katılacağı sınava kısa süre kala değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları ile beraber 1 milyon 61 bin kontenjanın ayrıldığını bildirdi. ÖSYM tarafından YKS üniversite kontenjanları kılavuzu tercih işlemleri başlarken açıklanacak. Peki, üniversite kontenjanları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar.

2/7ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 BELLİ OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yılki kontenjanlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Kontenjan planlarımızda hem çağın gerekliliklerini hem de toplumsal ihtiyaçları bilhassa gözetiyoruz. Bu sene örgün öğretimde önlisans programlarımız için 388 bin, lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjanların yaklaşık yüzde 21'i vakıf yükseköğretim kurumlarına ayrılmıştır. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur.

3/7VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI NE KADAR

VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARI NE KADAR?

34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaşmıştır. Bu kontenjanlara ilaveten 15 bin civarında KKTC üniversiteleri ve yurt dışındaki üniversitelere kontenjanlar ayrılmıştır. Yükseköğretim sistemimiz içinde halihazırda 746 bini vakıf yükseköğretim kurumlarında, 3 milyon 368 bini örgün eğitim içerisinde ve devlet yükseköğretim kurumlarında, 2 milyon 836 bini ise açıköğretimde olmak üzere toplamda 6 milyon 950 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Kadın ve erkek öğrencilerimiz açısından baktığımızda geçen yıla kadar yükseköğretimdeki toplam erkek öğrenci sayısı kadınlardan fazla iken bu yıl ilk defa kadınların sayısı erkekleri geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla şu anda kadınların erkeklerden daha fazla oranda yükseköğretimden faydalandığını görmek sevindiricidir."

4/7BAZI PROGRAMLARDA AVANTAJLAR SUNUYORUZ

'BAZI PROGRAMLARDA AVANTAJLAR SUNUYORUZ'

Öğrencilere sınav sonrası süreçle ilgili olarak da tavsiyelerde bulunan Özvar, "Öğrencilerimizin tercih yaparken, sadece yaygın olarak bilinen programları değil, bunların dışında kalan programları da araştırarak tercih yapmaları onlara yeni fırsatlar sunabilecektir. Özellikle Yükseköğretim Kurulu olarak üniversite- sanayi iş birliği kapsamında bazı programlarda öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Örneğin, yapay zeka mühendisliği, petrol- doğal gaz, açık deniz mühendisliği, harita ve geomatik mühendisliği, madencilik, tekstil ve deri mühendisliği gibi bölümleri seçen öğrencilerimize staj, burs veya istihdam konularında destek sunmaktayız. Aday öğrencilerimiz farklı programları da araştırarak, kendilerine fayda sağlayacak alternatifleri de değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

5/7YKS ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınavı 17 18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavın ardından sonuçlar açıklandıktan sonra tercih maratonu başlayacak. YKS üniversite tercih kılavuzu ile kontenjan kılavuzu ilan edilecek. YKS kontenjanları kılavuzunun temmuz ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

6/7ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar 2023 yılı üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı... İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS 2023 üniversite kontenjanları
7/7ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI 2023 | YÖK Başkanı Özvar 2023 yılı üniversitelerin kontenjan sayısını açıkladı... İşte 2 yıllık ve 4 yıllık YKS 2023 üniversite kontenjanları
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