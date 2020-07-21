Üniversite kontenjanları YÖK tarafından açıklandı! İşte YKS tıp, hukuk, mühendislik kontenjanları
Üniversite kontenjanları, YKS sonuçlarına az bir zaman kala belli oldu. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendiği açıklandı. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985 olarak açıklandı. İşte konu ile ilgili detaylar…Üniversite kontenjanları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.
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Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için belirlenen kontenjanlar duyuruldu. Bu yıl 835 bin 383 kontenjan belirlendiği açıklandı.Bu açıklamanın ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ dedi.
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
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Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985. Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244. Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622. İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.
Başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere paydaşlarımızın görüşleri dikkate alınarak Hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edilmiş ve sınavdan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu sene Hukuk fakültelerine kayıt olacaklar için önemli bir değişiklidaha söz konusudur. Yeni YÖK’ün son beş yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu “meslek icra sınavı” da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuşmuştur.Dolayısıyla hukuk eğitimi artık hem girdi hem çıktı esaslı bir değerlendirmeye kavuşmuştur ki bu hukuk eğitimine Yeni YÖK anlayışının sağladığı önemli bir kazanımdır. Önümüzdeki yıldan itibaren meslek icra sınavının diğer bazı programlar için de getirilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasının sistem için kalite bağlamında olumlu sonuçlar üreteceğine inandığımızı tekraren ifade ediyoruz. Hukuk fakültelerinin kontenjanları bu yıl 16 bin 327 olarak belirlenmiştir.
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ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ dedi.