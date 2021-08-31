Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler
Üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenilen kayıtların tarihleri de netleşti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün kayıtların eylül ayında yapılacağını açıkladı ve tarihleri duyurdu. Buna göre elektronik kayıtlar 4 Eylül tarihinde başlayacak. İşte üniversite kayıtlarında gerekli olan evraklar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi. Daha önce yapılan 31 Ağustos’tan itibaren yapılacağı duyuruların kayıtların tarihleri değişti. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte açıklanan yeni tarihler
2
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4 -8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.