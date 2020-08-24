Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri
Üniversite kayıtları, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Üniversite sınavına giren adaylar tercih işlemlerini ağustos ayında tamamladılar. YÖK Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının hafta açıklanacağını duyurdu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2020-2021 üniversite kayıt tarihleri…
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Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS tercih kılavuzu içerisinde kayıtların ne zaman alınacağı duyuruldu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos’tan itibaren yapılabilecek. İşte üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylar…
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti. "YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz." Saraç, karar süreçlerinde en fazla dikkat ettikleri hususun aileler tarafından kendilerine emanet edilen öğrenciler başta olmak üzere bütün akademik ve idari personelin sağlığı olduğunu vurguladı.