Üniversite kayıtları ne zaman? İşte online kayıt tarihi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleriyle ilgili süreçte sona gelindi. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı, bu yıl ilk kez üniversiteye gitmeyi planlayan gençler tarafından merak ediliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman?
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Üniversite kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, YKS tercih işlemleri sonrası bir programa yerleşen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlar doğrultusunda bir lisans ya da önlisans programına yerleşen gençler, kayıtlar için belirlenen tarihleri araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.