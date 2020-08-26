Üniversite kayıtları ne zaman? İşte online kayıt tarihi!

Üniversite kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih, YKS tercih işlemleri sonrası bir programa yerleşen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlar doğrultusunda bir lisans ya da önlisans programına yerleşen gençler, kayıtlar için belirlenen tarihleri araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...