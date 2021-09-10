Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri

2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için belirlenen en son tarih, araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 kayıt tarihlerine odaklanan üniversiteli adayları, YÖK ve ÖSYM gibi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri...