Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 kayıtlarında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler bu kez üniversite kayıt işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında bir yükseköğrenim programına yerleşecek adaylar, kayıt yapacakları tarihi bekliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Üniversitelerde kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin kayıtları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında YÖK'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2021 üniversite kayıt işlemleri hakkında ayrıntılar...
2
KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
3
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.