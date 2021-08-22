MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 kayıtlarında son durum
GeriGündem Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 kayıtlarında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 21:36 | 

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 kayıtlarında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler bu kez üniversite kayıt işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında bir yükseköğrenim programına yerleşecek adaylar, kayıt yapacakları tarihi bekliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Üniversitelerde kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin kayıtları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında YÖK'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2021 üniversite kayıt işlemleri hakkında ayrıntılar...

2KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

3TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi