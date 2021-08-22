Gündem Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 - 21:36 | 22 Ağustos 2021 - 21:38

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 kayıtlarında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler bu kez üniversite kayıt işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında bir yükseköğrenim programına yerleşecek adaylar, kayıt yapacakları tarihi bekliyor. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?