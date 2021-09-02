Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve istenen evraklar
Üniversite kayıtları, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar tercihlerini ağustos ayında tamamladılar. Yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta erişime açıldı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Üniversite kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde tamamlanan YKS tercihlerinin sonuçları YÖK Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak. Tercih sürecinde bir yükseköğretim programına yerleşen üniversite birinci sınıf öğrencileri kayıt için gerekli belgeler listesine YKS tercih kılavuzundan erişim sağlayacaklar. Üniversite kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Online üniversite kayıtları ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.